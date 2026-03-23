إجراءات أمنية مشددة في بعض أحياء بغداد

رئيس الوزراء العراقي يتفقد الأضرار الناجمة عن هجوم بطائرة مسيَّرة على مبنى تابع لجهاز المخابرات في بغداد (أ ف ب)
24 مارس 2026 02:51

هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي، بإغلاق المداخل والمخارج الفرعية لعدد من مناطق العاصمة بغداد باستخدام الكتل الأسمنتية، في إطار إجراءات أمنية مشددة.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن الإجراءات شملت مناطق «الغزالية، والعامرية، وأحياء الخضراء، والجهاد، والشعلة، وأبو غريب»، حيث تم حصر حركة الدخول والخروج عبر مدخلين رئيسيين فقط لكل منطقة، مع إغلاق بقية الطرق الفرعية بشكل كامل. وأضاف أن القوات الأمنية باشرت بنشر قوات مشتركة مكثفة في محيط هذه المناطق، تضم تشكيلات من الجيش والشرطة، بهدف تعزيز الأمن ومراقبة حركة السيارات والأشخاص. وبيّن المصدر أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية حوادث قصف متكررة استهدفت قاعدة فيكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد الدولي، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يُعتقد أن بعض عمليات إطلاق المقذوفات نُفذت من مناطق تقع ضمن المناطق المذكورة.
وأشار إلى أن الخطة الأمنية تهدف إلى تشديد السيطرة على تلك المناطق والحد من أي تحركات قد تُستخدم لتنفيذ هجمات مماثلة، دون الكشف عن مدة استمرار هذه الإجراءات.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني تقديم موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش»، والذي كان مقرراً في سبتمبر. وكان العراق أعلن في منتصف يناير اكتمال عملية انسحاب التحالف الدولي من أراضيه الاتحادية، أي ما عدا إقليم كردستان، تنفيذاً لاتفاق بين بغداد وواشنطن ينص على انسحاب مستشاري التحالف بالكامل من الإقليم الشمالي بحلول سبتمبر 2026، وتحوّل علاقة العراق مع دول التحالف إلى شراكات أمنية.
وقال السوداني في تصريح لوسيلة إعلام إيطالية، نشر أمس: «قررنا، بالتعاون مع حلفائنا، تقديم موعد انتهاء التحالف الدولي، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى سبتمبر 2026».

ضغوط متزايدة

وكانت القيادة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة تموضع بعض قواتها في العراق، دون الخوض في تفاصيل الانسحابات المحتملة.
إلى ذلك، أعلن «الحشد الشعبي» في العراق، أمس، تعرض أحد مواقعه لقصف أميركي وإسرائيلي شمال شرقي بغداد دون وقوع إصابات.

