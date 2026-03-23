الإيطاليون يرفضون خطة ميلوني لإصلاح القضاء

جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا تدلي بصوتها في الاستفتاء الشعبي
23 مارس 2026 22:16

أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، برفض خطتها الهادفة إلى إصلاح القضاء بعد أن قدمتها للاستفتاء الشعبي.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته على تطبيق "إنستجرام": "قال الشعب الإيطالي كلمته، وسنحترم هذا القرار".
وتحدثت ميلوني عن "فرصة ضائعة لتحديث إيطاليا"، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها الاستمرار في "العمل من أجل مصلحة الأمة".
وكانت ميلوني قد استبعدت، في وقت سابق، التنحي عن منصبها في حال رفض الشعب للخطة عبر الاستفتاء.
وأظهرت أرقام وزارة الداخلية تقدم معسكر الرافضين للخطة (لا) بشكل واضح بنسبة 53,8% قبيل انتهاء عمليات الفرز بوقت قصير، مقابل 42,6% أيدوا الإصلاح.
وكان الإصلاح المقترح يهدف إلى الفصل بين المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في معظم الدول الأوروبية. 

المصدر: د ب أ
جورجيا ميلوني
استفتاء شعبي
إصلاحات
القضاء
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
