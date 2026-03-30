هجوم بمسيرات يستهدف قواعد للجيش السوري قرب حدود العراق

جندي من الجيش السوري - أرشيفية
31 مارس 2026 00:56

دمشق (الاتحاد)

قالت هيئة العمليات في الجيش السوري، إن هجوماً واسعاً بعدد من الطائرات المسيرة، استهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقية فجر أمس.
وأضافت هيئة العمليات، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن وحدات الجيش تمكنت من التصدي لأغلب الطائرات المسيرة وأسقطتها.
وأشارت إلى أن «الجيش السوري يدرس خياراته، وسنقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر، ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية».
وكانت هيئة العمليات قد ذكرت في 28 مارس الجاري، أن وحدات الجيش تصدّت لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن هذه الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية.

إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
