«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن أضراراً وخسائر مادية جسيمة تعرض لها مبنى مجمع القطاع النفطي «يضم المؤسسة ووزارة النفط» وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة للمؤسسة في شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية إثر استهداف واعتداء إيراني آثم بواسطة طائرات مسيَّرة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية هشام الرفاعي، أمس، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة، واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأضاف أن فرق الطوارئ والإطفاء من قوة الإطفاء العام باشرت على الفور التعامل مع الحريق بكفاءة عالية، ولم تسجل أي إصابات بشرية نتيجة الاعتداء الآثم.

وأفاد بأن المؤسسة تتابع تقييم الأضرار بالتنسيق مع السلطات المعنية، وقامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع. وأشار إلى تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية لاستهداف واعتداء إيراني آثم بواسطة طائرات مسيَّرة، ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من تلك المرافق وخسائر مادية جسيمة.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية تسعة صواريخ باليستية وأربعة صواريخ جوالة و31 طائرة مسيَّرة معادية داخل المجال الجوي.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع أمس، اعتراض وتدمير صاروخ من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية. جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة على لسان المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي.

وفي البحرين، أعلنت شركة «الخليج لصناعة البتروكيماويات» بالبحرين إخماد الحريق الذي اندلع صباح أمس، بعدد من وحداتها التشغيلية جراء هجوم بمسيَّرات إثر اعتداء إيراني آثم دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الشركة في بيان انه تمت السيطرة على الحريق بالكامل وإخماده دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما أعلن «مركز الاتصال الوطني» البحريني أمس، أنه تم اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيَّرة استهدفت المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر أمس لهجوم بعدد من الطائرات المسيَّرة وصاروخين من نوع كروز من إيران.