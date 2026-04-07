رفض عربي لاقتحام بن غفير «الأقصى»

جنود إسرائيليون في باحات الحرم القدسي (أرشيفية)
8 ابريل 2026 02:24

القدس (الاتحاد)

رفضت دول عربية، اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى مجدداً، واعتبرته «اعتداء سافراً»، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.
جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن مصر وقطر وفلسطين والأردن، عقب إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الاثنين، اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وتجوله في باحاته.
وأكدت الدول رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس، مشددة على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، تعد باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها.
واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيراً واستفزازاً مرفوضاً، فضلاً عن كونها انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدت رفضها القاطع لمحاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى.
وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تعلق عمليات الإجلاء الطبي للمرضى من غزة
المتحدث باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: حركة عبور المساعدات إلى غزة محدودة للغاية
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يوافق على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين
اليوم 03:07
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: 47 عاماً من الابتزاز الإيراني ستنتهي أخيراً
اليوم 02:25
جاسم البديوي متحدثاً خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دول المجلس قادرة على تجاوز  الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار
اليوم 02:25
مسؤول بالصحة العالمية يساعد في إجلاء مرضى من غزة عبر معبر رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعلق عمليات الإجلاء الطبي للمرضى من غزة
اليوم 02:25
سوداني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار واسع للخدمات الطبية بالسودان
اليوم 02:25
