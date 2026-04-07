رفض عربي لاقتحام بن غفير «الأقصى»

القدس (الاتحاد)



رفضت دول عربية، اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى مجدداً، واعتبرته «اعتداء سافراً»، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.

جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن مصر وقطر وفلسطين والأردن، عقب إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الاثنين، اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وتجوله في باحاته.

وأكدت الدول رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس، مشددة على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، تعد باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها.

واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيراً واستفزازاً مرفوضاً، فضلاً عن كونها انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدت رفضها القاطع لمحاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى.

وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.