«الصحة الفلسطينية»: 50% نسبة العجز الدوائي بالقطاع

غزة (الاتحاد)



حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من كارثة تواجه القطاع الصحي، في ظل عجز دوائي يبلغ 50 % نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنظومة التي تعاني من انهيار شبه كامل.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام، نددت فيه بالاستهداف الإسرائيلي للمنظومة والذي حول «الحق في العلاج إلى معركة يومية للبقاء».

وقالت الوزارة: «ما يشهده القطاع الصحي تجاوز حدود الأزمات التقليدية، ليصل إلى مستوى كارثي تُنتهك فيه أبسط حقوق الإنسان، حيث يُحرم المرضى من العلاج، وتُجرى العمليات في ظروف بالغة القسوة.

وعن النقص الدوائي، قالت الوزارة إن نسب العجز في الأدوية بلغت 50 %، فيما وصلت في المستهلكات الطبية إلى 57 %، وفي مواد الفحوص المخبرية نحو 71 %، محذرة من أن ذلك النقص من شأنه تهديد قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.