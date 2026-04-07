الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة الفلسطينية»: 50% نسبة العجز الدوائي بالقطاع

عامل صحي يعطي لقاح شلل الأطفال لطفل فلسطيني في وسط قطاع غزة (أرشيفية)
8 ابريل 2026 02:24

غزة (الاتحاد)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من كارثة تواجه القطاع الصحي، في ظل عجز دوائي يبلغ 50 %  نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنظومة التي تعاني من انهيار شبه كامل.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام، نددت فيه بالاستهداف الإسرائيلي للمنظومة والذي حول «الحق في العلاج إلى معركة يومية للبقاء».
وقالت الوزارة: «ما يشهده القطاع الصحي تجاوز حدود الأزمات التقليدية، ليصل إلى مستوى كارثي تُنتهك فيه أبسط حقوق الإنسان، حيث يُحرم المرضى من العلاج، وتُجرى العمليات في ظروف بالغة القسوة.
وعن النقص الدوائي، قالت الوزارة إن نسب العجز في الأدوية بلغت 50 %، فيما وصلت في المستهلكات الطبية إلى 57 %، وفي مواد الفحوص المخبرية نحو 71 %، محذرة من أن ذلك النقص من شأنه تهديد قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
القطاع الصحي
قطاع غزة
يوم الصحة العالمي
غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©