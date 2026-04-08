الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
لبنان يعلن إعادة فتح معبر رئيسي مع سوريا

معبر المصنع في الحدود اللبنانية السورية
8 ابريل 2026 19:07

أعلن مجلس الوزراء اللبناني إعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا بدءاً من مساء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، بعد أيام من إغلاقه بسبب تهديد إسرائيلي باستهدافه.
وقالت الوكالة: "سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم، مع اتخاذ إجراءات مشدّدة لتأمين سلامة حركة المسافرين والبضائع، وتجهيزه بالمعدات الضرورية لمنع أي عملية تهريب".
وكان مصدر حكومي لبناني قد أفاد في وقت سابق بأن "جهوداً حثيثة بُذلت من جانب لبنان وسوريا لتجنيب المعبر الضربة الإسرائيلية".
وهدّدت إسرائيل، السبت الماضي، باستهداف المعبر، الأمر الذي تطلب إغلاقه من الجانبين تحسباً، بعد إخلائه.
ويعدّ معبر المصنع المنفذ الرئيسي بين لبنان وسوريا، ما يجعله طريقاً تجارياً حيوياً لكلا البلدين، وبوابة لبنان البرية الرئيسية إلى باقي أنحاء المنطقة.
ويأتي قرار إعادة فتح المعبر في وقت واصلت إسرائيل اليوم ضرباتها على لبنان، رغم إعلانها تأييد هدنة لمدة 15 يوماً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، مع تأكيدها أن الهدنة "لا تشمل لبنان".

المصدر: آ ف ب
