ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز

دونالد ترامب
11 ابريل 2026 01:32

عواصم (الاتحاد، وكالات)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من فرض رسوم على مرور السفن من مضيق هرمز.
وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» إن «هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوماً على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، يجدر بها ألا تفعل ذلك»، وحذر طهران قائلاً «وإن كانت تفعل ذلك فعليها التوقف فوراً».
وفي السياق، قال الرئيس الأميركي في تصريح صحفي، أمس، إن السفن الحربية الأميركية يجري إعادة تزويدها بـ«أفضل الذخائر»، تمهيداً لاحتمال استئناف الضربات على إيران، في حال فشل محادثات السلام في باكستان، مشيراً إلى أن «فرص نجاح المحادثات ستظهر خلال 24 ساعة».
وأوضح ترامب، أن «السفن الحربية تزود بأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق، وبمستوى أعلى حتى مما اعتدنا استخدامه لتحقيق تدمير كامل».  وتابع: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنستخدمها، وسنستخدمها بفعالية كبيرة».
وأضاف رداً على سؤال بشأن فرص نجاح المحادثات: «سنعرف خلال نحو 24 ساعة.. سنعرف قريباً».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن «الوفد الأميركي يتعامل مع أشخاص لا يعرف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم لا». 
وأضاف: «أمامنا يقولون إنهم سيتخلصون من كل الأسلحة النووية، وإن كل شيء انتهى، ثم يخرجون إلى الصحافة ليقولوا: لا، نريد التخصيب. لذلك سنرى».
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين إيران والولايات المتحدة صباح اليوم بالتوقيت المحلي في إسلام آباد، وفقاً للبيت الأبيض. 
وأبدى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تطلعه إلى المفاوضات مع إيران في باكستان، معرباً عن اعتقاده بأنها ستكون «إيجابية».
جاء ذلك في تصريح أدلى به فانس للصحفيين أمس، قبل مغادرته واشنطن متجهاً إلى إسلام آباد لترؤس وفد الولايات المتحدة في المفاوضات مع إيران والذي يضم المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر.
وقال فانس: «نحن نتطلع قدماً إلى المفاوضات وأعتقد أنها ستكون إيجابية، مضيفاً «سنعمل على إجراء مفاوضات إيجابية فقد زودنا الرئيس دونالد ترامب بمبادئ توجيهية واضحة للغاية وسنرى ما ستؤول إليه الأمور».
وتابع: «سنرى كما صرح رئيس الولايات المتحدة ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة نحن مستعدون بالتأكيد لمد يد التعاون أما إذا حاولوا المناورة فسيكتشفون أن فريق التفاوض الأميركي لن يكون متجاوباً معهم في تلك الحالة».
إلى ذلك، أفاد البيت الأبيض، أمس، بأن إدارة ترامب تعمل بشكل حثيث على احتواء الاضطرابات قصيرة الأمد الناتجة عن العملية العسكرية ضد إيران.
وقال كوش ديساي وهو مساعد خاص للرئيس ونائب السكرتير الصحافي الأول في البيت الأبيض على منصة «إكس»: «كان الرئيس دونالد ترامب واضحاً دائماً بشأن الاضطرابات قصيرة الأمد الناتجة عن عملية (الغضب الملحمي)، وهي اضطرابات تعمل الإدارة بشكل حثيث على احتوائها».

