الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون في فيضانات بأنغولا

قتلى ومفقودون في فيضانات بأنغولا
16 ابريل 2026 07:30

لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا حتفهم، فيما لا يزال 11 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي شهدتها مدينة بينغيلا (وسط أنغولا)، بعد ارتفاع منسوب نهر كافاكو.

 

وأفادت السلطات المحلية بأن الحصيلة الأولية للأضرار تشير إلى أن الفيضانات دمرت 451 منزلًا وتسببت في نزوح حوالي 20 ألف شخص.

 

وكان الحاجز الواقي على الضفة اليسرى لنهر كافاكو قد انهار الأحد الماضي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، مما تسبب في فيضانات غير مسبوقة غمرت عدة أحياء من المدينة.

 

وتحتفظ السجلات التاريخية بفيضانات متكررة لنهر كافاكو، سيما خلال سنوات 1979 و1983 و2002 و2015، أدت إلى تدمير المنازل وإتلاف الأراضي الزراعية وخسائر في الأرواح.

المصدر: وام
أنغولا
فيضانات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©