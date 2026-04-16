الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تُقرّ استخدام الشاحنات ذاتية القيادة في نقل البضائع

16 ابريل 2026 10:49

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس، منحها أول موافقة رسمية لخدمة نقل البضائع بشاحنات ذاتية القيادة بمقابل مدفوع، ما يسمح لشركة "رايد فلوكس" الناشئة في مجال القيادة الذاتية ببدء عملياتها.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن "رايد فلوكس" ستطلق خدمات توصيل الطرود في يونيو باستخدام شاحنة ذاتية القيادة تعمل بسرعة تصل إلى 90 كيلومترًا في الساعة على امتداد 112 كيلومترًا من طريق جونغبو السريع.

 

وتخطط الشركة لبدء العمليات بعد توقيع اتفاقية نقل تجارية مع شريكها، شركة "لوتيه" العالمية للخدمات اللوجستية.

 

وسيتم تسيير شاحنة "ماكسن" بحمولة 25 طنًا، من إنتاج شركة "تاتا دايو للنقل"، على هذا المسار، حيث ستعمل الخدمة ثلاث مرات أسبوعيًا خلال أيام الأسبوع في غير أوقات الذروة.

 

وسيتم إطلاق الخدمة وفقًا لإطار عمل تدريجي للسلامة وسيكون هناك، في المرحلة الأولى، سائق في مقعد القيادة، سينتقل في المرحلة التالية، المتوقع انطلاقها العام المقبل، إلى مقعد الراكب، مع التخطيط لتشغيل المركبة ذاتيًا بشكل كامل في المرحلة النهائية.

 

وقال مسؤول في الوزارة: "يمثل هذا الترخيص خطوة مهمة نحو الاستخدام التجاري لتكنولوجيا القيادة الذاتية في قطاع الخدمات اللوجستية".

 

 

المصدر: وام
تقنيات النقل الذكية
المركبات ذاتية القيادة
كوريا الجنوبية
