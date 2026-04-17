الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اجتماع في باريس لبحث مهمة تأمين مضيق هرمز

قادة دول يجتمعون في باريس لبحث مهمة تأمين مضيق هرمز
17 ابريل 2026 16:47

استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، اجتماعاً لبحث إرسال قوة متعددة الجنسيات لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق هرمز بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشعر قادة أوروبيون بالقلق من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى تداعيات سلبية على المستهلكين، تتمثل في ارتفاع التضخم ونقص الغذاء وإلغاء رحلات جوية نتيجة نفاد وقود الطائرات.
وقد استقبل ماكرون، ستارمر لإجراء محادثات ثنائية في قصر الإليزيه قبل بدء الاجتماع الموسعالذي بدأ في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بحضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما انضم إلى الاجتماع قادة آخرون عبر الفيديو.
وسيدعو القادة إلى عودة حرية الملاحة الكاملة في المضيق. لكنهم سيقومون أيضاً، وفقاً للدعوة التي أرسلها قصر الإليزيه واطلعت عليها وكالة فرانس برس للأبناء "بالتحضير لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي بحت، عند استيفاء الشروط، لضمان حرية الملاحة".

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحّب بقرار من اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية يؤكد حق المرور في مضيق هرمز ويدين بشدة إغلاقه من قبل إيران
واشنطن: جاهزون لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تبرم اتفاقاً

وقد أكد مسؤولون أن هذه القوة لن تُنشر إلا بعد وقف دائم لإطلاق النار. وتشمل المهام الرئيسية المحتملة إزالة الألغام وضمان عدم فرض أي رسوم على المرور عبر المضيق.

المصدر: آ ف ب
مضيق هرمز
تأمين العبور
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©