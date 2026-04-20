الرئيس اللبناني يحدد أهدافا للمفاوضات مع إسرائيل

حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، أهدافا للمفاوضات الثنائية المرتقبة بين لبنان وإسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف المفاوضات هو وقف الأعمال العدائية وإنهاء احتلال مناطق في جنوب البلاد، موضحا أن السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم سيترأس وفد لبنان المفاوض.

وقال عون، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن "خيار التفاوض هدفه وقف الاعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا".

وأوضح أن "المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات أخرى" في إشارة ضمنية إلى المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وأوضح الرئيس اللبناني أن "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير (السابق) سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".

ويسري، منذ منتصف ليل الخميس الجمعة، وقف لإطلاق النار بين لبنان واسرائيل، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدّة عشرة أيّام.

وأشار عون إلى أن الاتصالات ستتواصل مع ترامب "للمحافظة على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات التي يفترض أن تُواكَب بأوسع دعم وطني حتى يتمكن الفريق المفاوض من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف.

وقال "لبنان أمام خيارين، إما استمرار الحرب مع ما تحمل من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، وإما التفاوض لوضع حد لهذه الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام"، مضيفا "وأنا اخترت التفاوض وكلي أمل بأن نتمكن من إنقاذ لبنان".