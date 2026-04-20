الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قتيل بهجوم "ضخم" على ميناء في روسيا

20 ابريل 2026 18:04

أعلن فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار ⁠في روسيا، اليوم الاثنين، ​أن ​رجلا لقي حتفه في هجوم "ضخم" بطائرات مسيرة على ميناء "​توابسي" المطل على البحر الأسود وأدى إلى اشتعال ‌النيران فيه.
وأضاف "تعرضت توابسي لهجوم مكثف آخر بطائرات مسيرة. ونتيجة لذلك، قُتل رجل في الميناء بحسب معلومات أولية. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته". 
وأشار كوندراتييف إلى أن رجلا آخر أصيب أيضا في الهجوم وتلقى العلاج. 
وأوضح ​أن حطام الطائرات المسيرة ​ألحق ‌أضرارا ⁠بعدد ‌من ‌المباني في المدينة الساحلية. 
وأكد كوندراتييف أن الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام على ميناء المدينة. 
وفي بيان الخميس الماضي، ذكر حاكم المنطقة أن فتاة تبلغ 14 عاما وشابة قُتلتا جراء الهجمات بالمسيّرات.

المصدر: وكالات
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
