لبنان وإسرائيل يعقدان جولة ثانية من المحادثات الخميس

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن ممثلين عن إسرائيل ولبنان سيعقدون محادثات في العاصمة الأميركية واشنطن يوم الخميس.
وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين على مستوى السفراء في مقر وزارة الخارجية.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استضاف الجولة الأولى من المحادثات بين السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة وسفيرة لبنان في واشنطن في 14 أبريل الجاري، في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "سنواصل تسهيل إجراء مناقشات مباشرة وبحسن نية بين الحكومتين".
وستكون هذه أول محادثات بين الجانبين منذ بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام يوم الخميس.