الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
لبنان وإسرائيل يعقدان جولة ثانية من المحادثات الخميس

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على لبنان
20 ابريل 2026 22:22

أعلن متحدث ​باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن ممثلين ​عن إسرائيل ولبنان سيعقدون ​محادثات ‌في العاصمة الأميركية واشنطن يوم ⁠الخميس.
وأكد ​المتحدث أن الولايات المتحدة ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين على مستوى السفراء ‌في مقر ‌وزارة الخارجية.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استضاف الجولة ​الأولى من المحادثات بين السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة وسفيرة لبنان في واشنطن في 14 ​أبريل الجاري، في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.
وقال المتحدث باسم ​الخارجية ‌الأميركية "سنواصل ⁠تسهيل ‌إجراء مناقشات مباشرة ‌وبحسن نية بين الحكومتين".
وستكون هذه أول ⁠محادثات بين الجانبين منذ ​بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام يوم الخميس.

المصدر: وكالات
