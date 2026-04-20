لبنان وإسرائيل يعقدان جولة ثانية من المحادثات الخميس

أعلن متحدث ​باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن ممثلين ​عن إسرائيل ولبنان سيعقدون ​محادثات ‌في العاصمة الأميركية واشنطن يوم ⁠الخميس.

وأكد ​المتحدث أن الولايات المتحدة ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين على مستوى السفراء ‌في مقر ‌وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استضاف الجولة ​الأولى من المحادثات بين السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة وسفيرة لبنان في واشنطن في 14 ​أبريل الجاري، في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.

وقال المتحدث باسم ​الخارجية ‌الأميركية "سنواصل ⁠تسهيل ‌إجراء مناقشات مباشرة ‌وبحسن نية بين الحكومتين".

وستكون هذه أول ⁠محادثات بين الجانبين منذ ​بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام يوم الخميس.