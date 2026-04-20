الأخبار العالمية

ترامب يضع شرطا لرفع الحصار عن موانئ إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
20 ابريل 2026 23:58

حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، شرطا لرفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على  موانئ إيران.
وشدد ترامب على أنه لن يرفع الحصار إلا في حال التوصل إلى "اتفاق" مع إيران.
وقال، في منشور لترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "إن الحصار، الذي لن نرفعه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، يدمّر إيران بالكامل. إنهم يخسرون 500 مليون دولار يوميا، وهو رقم لا يمكنهم تحمّله، حتى على المدى القصير".
وعبر الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي الذي تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران سيكون أفضل من ذلك الذي تسنى ⁠التوصل إليه عام 2015 برنامج طهران النووي.
وكتب ترامب "الاتفاق الذي سنبرمه ​مع ‌إيران سيكون أفضل بكثير ⁠من ​خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني".
وخلال ولايته الأولى، قرر ترامب في ‌عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي اتفقت عليها إيران ​والولايات المتحدة والقوى العالمية، واصفا إياها بأنها "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
وأضاف ⁠ترامب ‌"لا أتعرض لأي ضغوط على الإطلاق، ومع ذلك، فسيحدث كل شيء ⁠بسرعة نسبية!".

