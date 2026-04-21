الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

25 جريحاً في أوكرانيا بضربات مسيَّرات روسية

22 ابريل 2026 02:21

كييف (أوكرانيا) 

أصيب 25 شخصاً في أوكرانيا بينهم 15 في مدينة سومي القريبة من الحدود مع روسيا بجروح جرّاء ضربات نفذتها طائرات مسيَّرة روسية ليلاً، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية أمس.
وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت خلال الليل صاروخين أُسقِط أحدهما، و143 طائرة مسيَّرة تم اعتراض 116 منها.
في الأثناء، قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني أمس إن طائرات مسيَّرة ​أوكرانية قصفت خلال الليل منشأة لضخ وتوزيع النفط في منطقة سامارا الروسية.
وتابع المسؤول أن البيانات الأولية تشير إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق ‌وألحق أضراراً بـ5 خزانات للنفط الخام ‌تبلغ سعة كل منها 20 ألف متر مكعب.
في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 97 طائرة مسيَّرة أوكرانية أُطلقت ليلاً باتجاه مناطق روسية عدة لكنّها أُسقِطت.

