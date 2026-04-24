السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
أمير قطر والرئيس الأميركي يستعرضان الأوضاع الإقليمية

أمير قطر والرئيس الأميركي يستعرضان الأوضاع الإقليمية
24 ابريل 2026 23:11

استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هاتفيا، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن أمير قطر والرئيس الأميركي بحثا "تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية".

وذكرت الوكالة أن صاحب السمو أمير قطر شدد، خلال الاتصال الهاتفي، على "ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية، مؤكدا استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة... بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: وكالات
