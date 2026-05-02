النمسا تعزز شراكتها مع قارة إفريقيا عبر استراتيجية جديدة شاملة

2 مايو 2026 15:30

أعلنت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، أن استراتيجية بلادها الجديدة للتعاطي مع قارة إفريقيا، تهدف إلى بناء وتعزيز الشراكات التعاونية مع الدول الإفريقية في مجالات تركز على الاقتصاد والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وناقشت الوزيرة ماينل رايزنجر، ملامح الشراكة النمساوية الجديدة مع الدول الإفريقية، وتوجهات الاستراتيجية المستقبلية لإفريقيا، في اجتماع المجلس الاستشاري لسياسات التنمية، حيث ركزت المناقشات على فهم الفرص والتحديات والمصالح المشتركة، وتوظيف الخبرات النمساوية المتنوعة في مجالات التعاون الإنمائي وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإدارة والأوساط الأكاديمية، لبناء شراكات حديثة ومستدامة مع دول القارة.

 

وأكدت رايزنجر، أن ما يحدث في قارة إفريقيا يؤثر بشكل مباشر على النمسا وأوروبا، اقتصادياً، واجتماعياً وفي مجال السياسة الأمنية، موضحة أن أمن بلادها واستقرارها وازدهارها لا يقتصر على حدودها، بل يتطلب التصدي للأزمات في أماكن حدوثها، معتبرة أن الاستثمار في السلام والشراكات الموثوقة، يعد استثمارا في مستقبل النمسا.

المصدر: وام
أفريقيا
النمسا
