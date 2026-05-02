قتلى في لبنان مع استمرار الغارات اإسرائيلية

قتل سبعة أشخاص، على الأقل، وأصيب آخرون، في غارات جوية شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين.

وأفادت تقارير صحفية لبنانية بمقتل ثلاثة أشخاص في غارة استهدفت منزلاً في بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح".

بدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن غارة نفذتها الطائرات الحربية على بلدة شوكين أدت إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر بينهم رئيس البلدية.

ولفتت الوكالة إلى أن بلدتي زوطر الشرقية والغربية ومجرى نهر بين زوطر ودير سريان تعرضوا لسلسلة غارات جوية ليلا، موضحة أن "الطائرات شنت غارة على حي القلعة في بلدة حاروف".

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ نحو 50 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.