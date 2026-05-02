قطارات الصين تسجل عددا قياسيا من الركاب في يوم واحد

أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة السكك الحديدية ​الحكومية الصينية أن شبكة القطارات في البلاد نقلت 24.8 مليون ⁠راكب في اليوم العالمي للعمال الموافق ​الأول من مايو، ‌مسجلة رقما ⁠لم ​تبلغه من قبل في عدد الركاب في يوم واحد.

وأفاد تقرير نشرته وكالة ‌أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت بأن ‌من المتوقع أن تنقل شبكة السكك الحديدية ​الوطنية 19.7 مليون راكب في الثاني من مايو أيار.

وذكرت الوكالة أن بعض الخطوط اضطرت إلى ‌إضافة رحلات قطارات جديدة ​لاستيعاب كثافة السفر خلال العطلة.

وأضافت أن خط تشنغتشو أضاف 140 قطارا، ​فيما ‌أضاف ⁠خط ‌تشنغدو 184 قطارا.

وقطاع ‌السياحة في الصين أحد أبرز محركات ⁠الطلب المحلي، إذ يحدث زخما ​في الاقتصاد الوطني الذي يواجه ضغوطا مستمرة من ضعف الاستهلاك وتراجع سوق العقارات لفترة طويلة.