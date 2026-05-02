أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قطارات الصين تسجل عددا قياسيا من الركاب في يوم واحد

آلاف الصينين يستعدون لركوب القطارات
2 مايو 2026 18:26

أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة السكك الحديدية ​الحكومية الصينية أن شبكة القطارات في البلاد نقلت 24.8 مليون ⁠راكب في اليوم العالمي للعمال الموافق ​الأول من مايو، ‌مسجلة رقما ⁠لم ​تبلغه من قبل في عدد الركاب في يوم واحد.
وأفاد تقرير نشرته وكالة ‌أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت بأن ‌من المتوقع أن تنقل شبكة السكك الحديدية ​الوطنية 19.7 مليون راكب في الثاني من مايو أيار.
وذكرت الوكالة أن بعض الخطوط اضطرت إلى ‌إضافة رحلات قطارات جديدة ​لاستيعاب كثافة السفر خلال العطلة.
وأضافت أن خط تشنغتشو أضاف 140 قطارا، ​فيما ‌أضاف ⁠خط ‌تشنغدو 184 قطارا.
وقطاع ‌السياحة في الصين أحد أبرز محركات ⁠الطلب المحلي، إذ يحدث زخما ​في الاقتصاد الوطني الذي يواجه ضغوطا مستمرة من ضعف الاستهلاك وتراجع سوق العقارات لفترة طويلة.

قائد جيش لبنان يبحث الوضع الأمني مع جنرال أميركي
أبوظبي تطلق حملة عالمية للتوعية بالتوحد
الناتو يطلب توضيحا بشأن قرار سحب قوات أميركية من ألمانيا
إنقاذ الحوت "تيمي" في عملية دراماتيكية
حسن العبدولي: القدر عوضني بلقب «أبوظبي الإسلامي»
