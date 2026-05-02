أمير قطر يؤكد دعم الدوحة الثابت للعراق

أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم السبت، على موقف بلاده الثابت في دعم العراق وشعبها الشقيق، ووقوفها إلى جانبه، ومساندتها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء المكلف في العراق علي فالح الزيدي.

وأكد سمو الأمير على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وهنأ سموه، رئيس الوزراء العراقي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية.

ومن جانبه، أعرب الزيدي عن شكره لسمو الأمير على تهنئته، ودعم دولة قطر، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.