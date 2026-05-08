الأخبار العالمية

لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار قبل المفاوضات مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات
8 مايو 2026 18:15

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، تمسك لبنان بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق في مفاوضات مع إسرائيل، مشددا على أن وقف النار يجب أن يكون شاملا.
جاء ذلك خلال استقباله حجة لحبيب المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات، في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم مع الوفد المرافق، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكّد الرئيس عون على أن "لبنان متمسك بوقف إطلاق النار... للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب تمهيداً لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم".

وأبلغ رئيس الجمهورية لحبيب أن" الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان، يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب،  وعن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني".

ولفت الرئيس عون انتباه المفوضة الأوروبية إلى "الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وارتفاع عدد النازحين إلى نحو مليون شخص، ناهيك عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمنازل والممتلكات والمزروعات"، معتبرا أن "الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يوما بعد يوم ما جعل لبنان يناشد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة".

من جهتها، أكدت لحبيب "وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان واستمراره في تقديم المساعدات لإغاثة النازحين، فضلاً عن الدعم السياسي الكامل لخيار المفاوضات وحصرية السلاح".

المصدر: د ب أ
