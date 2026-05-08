السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية

فلسطينيون يحتشدون للحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات (أ ف ب)
9 مايو 2026 01:22

أحمد مراد (رام الله، القاهرة)

أخبار ذات صلة
لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل
حملة «جسر حميد الجوي» تقدم أكثر من 600 طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية، وسط شلل شبه كامل في مرافق البنية التحتية، مما جعل القطاع منطقة منكوبة، موضحاً أن غالبية المباني السكنية والمنشآت العامة والخدمية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأوضح الهباش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأزمة الإنسانية في القطاع بلغت مستويات خطيرة من القسوة والتعقيد، في ظل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعياً إلى تحرك دولي لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان بشكل عاجل ومستدام، سواء الغذاء أو الدواء أو المياه أو الوقود.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في غزة أصبحت بلا مأوى، وتعيش في خيام مهترئة وممزقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية، سواءً من برودة الشتاء أو حرارة الصيف، وهو ما يجعل أهالي القطاع في أشد الحاجة إلى جميع أنواع المساعدات الإنسانية، من طعام وماء وإيواء ودواء ووقود.
وذكر مستشار الرئيس الفلسطيني أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في غزة يفاقم المعاناة الإنسانية بشكل بالغ الخطورة، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إسرائيل لضمان التزامها الفعلي باتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
وشدد الهباش على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم خطط إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، بما يضمن استقرار القطاع ويخفف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يعانيها السكان.

مستشار الرئيس الفلسطيني
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
محمود الهباش
آخر الأخبار
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
9 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية
9 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرئيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل
9 مايو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز
9 مايو 2026
فلسطينيون يحتشدون للحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية
9 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©