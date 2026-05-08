مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية

أحمد مراد (رام الله، القاهرة)

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية، وسط شلل شبه كامل في مرافق البنية التحتية، مما جعل القطاع منطقة منكوبة، موضحاً أن غالبية المباني السكنية والمنشآت العامة والخدمية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأوضح الهباش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأزمة الإنسانية في القطاع بلغت مستويات خطيرة من القسوة والتعقيد، في ظل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعياً إلى تحرك دولي لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان بشكل عاجل ومستدام، سواء الغذاء أو الدواء أو المياه أو الوقود.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في غزة أصبحت بلا مأوى، وتعيش في خيام مهترئة وممزقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية، سواءً من برودة الشتاء أو حرارة الصيف، وهو ما يجعل أهالي القطاع في أشد الحاجة إلى جميع أنواع المساعدات الإنسانية، من طعام وماء وإيواء ودواء ووقود.

وذكر مستشار الرئيس الفلسطيني أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في غزة يفاقم المعاناة الإنسانية بشكل بالغ الخطورة، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إسرائيل لضمان التزامها الفعلي باتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وشدد الهباش على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم خطط إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، بما يضمن استقرار القطاع ويخفف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يعانيها السكان.