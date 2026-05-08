السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«مفوضية اللاجئين» لـ«الاتحاد»: 14 مليون سوداني يواجهون أكبر أزمة نزوح في العالم

نازحون سودانيون يتسلمون المساعدات في مخيم داخل تشاد (أرشيفية)
9 مايو 2026 01:22

شعبان بلال (القاهرة)

شدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، أسد الله نصر الله، على أن السودان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب الأهلية، لا يزال يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، وواحدة من أشد أزمات الحماية تعقيداً، حيث أُجبر نحو 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان.
وأوضح نصر الله، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمل الإنساني في السودان يواجه ضغوطاً هائلة، في ظل اتساع فجوات التمويل، مما يحدّ من قدرة المنظمات الإنسانية على توفير المساعدات المنقذة للحياة وخدمات الحماية، رغم التزايد المستمر في حجم الاحتياجات الإنسانية.
وأشار إلى أن استمرار الحرب أدى إلى تفاقم معدلات الفقر بشكل كبير، بعدما فقدت آلاف الأسر مصادر دخلها وسبل عيشها، إلى جانب تراجع فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يزيد من هشاشة الأوضاع الإنسانية ويدفع مزيداً من السكان إلى النزوح.
وأكد المسؤول الأممي أن اللاجئين والنازحين داخلياً يواجهون احتياجات ملحّة تتمثل في توفير الأمان والحماية، إلى جانب ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، لافتاً إلى أن المدنيين يتعرضون لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بينما تواجه النساء والأطفال مخاطر متزايدة في ظل استمرار النزاع.
ويشهد السودان، منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، مع اتساع رقعة القتال وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث تسببت الحرب في نزوح ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، وسط نقص حاد في التمويل الإنساني وتزايد الاحتياجات الأساسية، مما يضع المدنيين، خاصة النساء والأطفال، أمام أوضاع شديدة القسوة.

