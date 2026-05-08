بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز

بكين (وكالات)

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن ناقلة مشتقات نفطية تقل طاقماً صينياً تعرضت لهجوم في مضيق هرمز، معربة عن قلقها العميق إزاء تضرر السفن من النزاع في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري: إن صينيين كانوا على متن السفينة، لكنه أشار إلى عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أفادت أمس الأول، بأن ناقلة مشتقات نفطية مملوكة للصين تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز، يوم الاثنين الماضي.

وفي سياق متصل، قالت وزارة المحيطات ​والمصائد في جمهورية كوريا، إن محققين من الحكومة فتحوا تحقيقاً في أسباب انفجار وحريق على متن سفينة تشغلها شركة ⁠كورية في مضيق هرمز.

وقالت شركة «إتش إم إم» المشغلة للسفينة إن المحققين الذين أرسلتهم جمهورية كوريا ​اعتلوا متن السفينة بعد قطرها إلى ميناء قريب.

وقالت الشركة ومسؤولون في سول إن السفينة تعرضت لانفجار ونشب فيها حريق ​في محيط غرفة المحركات الاثنين الماضي.