السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز

مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
9 مايو 2026 01:23

بكين (وكالات)

أخبار ذات صلة
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن ناقلة مشتقات نفطية تقل طاقماً صينياً تعرضت لهجوم في مضيق هرمز، معربة عن قلقها العميق إزاء تضرر السفن من النزاع في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري: إن صينيين كانوا على متن السفينة، لكنه أشار إلى عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم حتى الآن.
وكانت وسائل إعلام صينية قد أفادت أمس الأول، بأن ناقلة مشتقات نفطية مملوكة للصين تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز، يوم الاثنين الماضي.
وفي سياق متصل، قالت وزارة المحيطات ​والمصائد في جمهورية كوريا، إن محققين من الحكومة فتحوا تحقيقاً في أسباب انفجار وحريق على متن سفينة تشغلها شركة ⁠كورية في مضيق هرمز.
وقالت شركة «إتش إم إم» المشغلة للسفينة إن المحققين الذين أرسلتهم جمهورية كوريا ​اعتلوا متن السفينة بعد قطرها إلى ميناء قريب.
وقالت الشركة ومسؤولون في سول إن السفينة تعرضت لانفجار ونشب فيها حريق ​في محيط غرفة المحركات الاثنين الماضي.

ناقلة نفط
الصين
هرمز
مضيق هرمز
إغلاق مضيق هرمز
وزارة الخارجية الصينية
الصراع في الشرق الأوسط
الحرب في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
9 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية
9 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرئيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل
9 مايو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز
9 مايو 2026
فلسطينيون يحتشدون للحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية
9 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©