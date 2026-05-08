مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مواجهة مسلحة حدثت بين بلاده وإيران خلال عبور ثلاث مدمرات أميركية من مضيق هرمز في أول حادث علني من نوعه منذ بدء إيقاف إطلاق النار قبل شهر.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيل»، إن «ثلاث مدمرات أميركية عالمية المستوى عبرت للتو وبنجاح كبير مضيق هرمز تحت النيران، لم يلحق أي ضرر بالمدمرات الثلاث لكن أضراراً كبيرة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين».

وأضاف أن «المهاجمين تم تدميرهم بالكامل إلى جانب العديد من الزوارق الصغيرة التي تستخدم لتحل محل بحريتهم التي جرى القضاء عليها بالكامل. هذه الزوارق غرقت في قاع البحر بسرعة وكفاءة».

وكشف ترامب أن «صواريخ إيرانية أطلقت على مدمراتنا وتم إسقاطها بسهولة، وكذلك جاءت طائرات مسيرة وتم إحراقها وهي في الجو، لقد سقطت في المحيط بشكل جميل للغاية، تماماً مثل فراشة تهوي إلى قبرها».

واعتبر ترامب أن «أي دولة طبيعية كانت ستسمح لهذه المدمرات بالعبور لكن إيران ليست دولة طبيعية. يقودها مجانين ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي لفعلوا ذلك من دون شك».

وتابع ترامب «كما قمنا بالقضاء عليهم مجدداً اليوم سنقضي عليهم بصورة أشد بكثير وأكثر عنفاً في المستقبل إذا لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة»، أي اتفاق دبلوماسي لإنهاء الحرب.

وأكد الرئيس الأميركي أن «مدمراتنا الثلاث ومعها أطقمها ستنضم الآن مجدداً إلى حصارنا البحري الذي يشكل بالفعل جداراً فولاذياً» وهو حصار بحري أميركي على إيران مستمر للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي مقابلة مع شبكة «أي بي سي» الأميركية شدد ترامب على أن اتفاق إيقاف إطلاق النار «مستمر».

ووصف الضربات الأميركية بأنها «ضربة خفيفة» وهو مصطلح يستخدم غالباً للإشارة إلى أن ضربات معينة كانت محدودة وليست بداية صراع عسكري واسع النطاق.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أن الجيش الأميركي نفذ ضربات دفاعية ضد هجمات إيرانية «غير مبررة» استهدفت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية كانت تعبر مضيق هرمز.

وذكرت «سنتكوم» في بيان، أن «القوات الأميركية اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت عليها بضربات دفاعية وذلك بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مزودة بصواريخ موجهة تعبر مضيق هرمز باتجاه خليج عمان».

وأضاف البيان أن «القوات الإيرانية أطلقت عدداً

من الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة وذلك أثناء عبور السفن الأميركية (يو إس إس تراكستن) و(يو إس إس رافائيل بيرالتا) و(يو إس إس ماسون) عبر هذا الممر البحري الدولي»، مشيراً إلى أن الأصول الأميركية «لم تتعرض لأي إصابات».

وأوضحت «سنتكوم» أن القوات الأميركية قامت بتحييد التهديدات القادمة واستهداف منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن شن الهجمات ضد القوات الأميركية بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة والسيطرة ومواقع للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها تظل في وضعية استعداد وجاهزية لحماية القوات الأميركية.

وفي السياق، أعلنت «سنتكوم»، أمس، استهداف سفينتين إيرانيتين في خليج عُمان حاولتا خرق الحصار الأميركي.

وذكرت أن «القوات الأميركية عطلت ناقلتي النفط (سي ستار3) و(سيفادا) قبل دخولهما إلى ميناء إيراني يقع على خليج عمان في انتهاك للحصار الأميركي».

وأوضح البيان أن مقاتلة من طراز «إف 18» تابعة للبحرية الأميركية انطلقت من حاملة الطائرات «يو س س جورج دبليو بوش» استهدفت مداخن الناقلتين بذخائر دقيقة مما حال من دون دخول هاتين السفينتين غير الممتثلتين للتعليمات إلى إيران».

وأضاف أن الجيش الأميركي قام كذلك في السادس من الشهر الجاري بتعطيل ناقلة النفط «حسنة» التي ترفع العلم الإيراني وذلك أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني في خليج عُمان، مشيراً إلى أن مقاتلة «إف 18» استهدفتها بطلقات من مدفع عيار «20 ملم».