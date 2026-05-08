«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال أبريل لأعلى مستوى في 3 سنوات

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز - أرشيفية
9 مايو 2026 01:22

لندن (وكالات)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوياتها في ⁠أكثر من ثلاث سنوات، مع صعود أسعار ​الزيوت النباتية على وجه ​الخصوص ‌بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وقال ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في «الفاو» إن زيادة أسعار الزيوت النباتية مدفوعة بارتفاع ‌تكاليف الطاقة، التي تؤدي بدورها إلى ‌زيادة الطلب على الوقود الحيوي المصنوع باستخدام مواد عضوية، مثل النباتات الغنية ​بالزيوت.
وأضاف أنه رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب، فإن نظم الأغذية الزراعية تُظهر قدرة على الصمود إذ ارتفعت أسعار الحبوب بشكل ‌معتدل بفضل الإمدادات من ​المواسم السابقة.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع ​الغذائية ‌المتداولة ⁠عالمياً، ‌130.7 نقطة في أبريل، بارتفاع 1.6 بالمئة عن مستواه المعدل في مارس.

