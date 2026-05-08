لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل

تصاعد الدخان جراء قصف إسرئيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
9 مايو 2026 01:24

بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، تمسك بلاده بإيقاف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن ذلك جاء لدى استقبال الرئيس عون المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة لحبيب.
ونقل البيان عن الرئيس عون تشديده على أن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب.
وأشار إلى ارتفاع الحاجة المتزايدة لإغاثة النازحين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية ما جعل لبنان يناشد الدول الشقيقة والصديقة تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة، مثمناً في هذا الإطار «التجاوب الدائم» للاتحاد الأوروبي مع احتياجات لبنان وحرص دوله على السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية كلها.
من جهتها، أكدت لحبيب وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان واستمراره في تقديم المساعدات لإغاثة النازحين إلى جانب الدعم السياسي الكامل لخيار المفاوضات وحصرية السلاح.

