الاتحاد الأوروبي يحث على تعزيز التصنيع العسكري



اعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن القرار الأميركي المتوقع بعدم نشر صواريخ متوسطة المدى، بما في ذلك صواريخ «توماهوك»، في ألمانيا، يمثل «جرس إنذار» لأوروبا.

وقالت كالاس، اليوم الثلاثاء، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «هذا التطور يبعث برسالة واضحة مفادها ضرورة تسريع وتيرة الإنتاج الدفاعي الأوروبي».

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مطالب أيضًا بتعزيز آليات الشراء المشترك، والعمل على تطوير قدراته الدفاعية الذاتية بما يلبّي احتياجاته الاستراتيجية.

ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه أن تقوم الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بتعليق خطط نشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا، عقب إعلان واشنطن سحب نحو خمسة آلاف جندي أميركي من أراضيها.

وبموجب اتفاق سابق مع الإدارة الأميركية الماضية، كان من المقرر أن تنشر الولايات المتحدة، اعتبارًا من عام 2026، صواريخ متوسطة المدى مزودة برؤوس حربية تقليدية في ألمانيا، قادرة على بلوغ أهداف بعيدة داخل الأراضي الروسية.

وكانت هذه الخطط تشمل نشر صواريخ كروز من طراز «توماهوك» بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، إلى جانب صواريخ «إس إم-6»، إضافة إلى أسلحة متطورة تفوق سرعتها سرعة الصوت.