السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

نيجيريا: إرهابيون يختطفون عشرات التلاميذ

هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
16 مايو 2026 00:52

أفاد أهالي التلاميذ وسكان محليون أن إرهابيين اختطفوا، الجمعة، عشرات التلاميذ في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.
ويقدّر أهالي التلاميذ وسكان محليون في "أسكيرا أوبا"، وهي منطقة تقع على أطراف غابة سامبيسا، المحمية الطبيعية التي تحولت إلى معقل للمجموعات الإرهابية، عدد التلاميذ المخطوفين من المدرسة الابتدائية المركزية في قرية "موسى" بما يراوح بين 35 و43 تلميذا.
وقال بكر بوبا، الذي كانت ابنته وابنة أخته من بين المختطفين، إن الهجوم وقع صباحا بعد وقت قصير من مغادرة قوات الجيش النيجيري المدينة.
وأضاف "في أقل من 30 دقيقة، وصل المسلحون ونفذوا عملية اختطاف أطفال مدرسة ابتدائية وروضة أطفال"، مشيرا إلى أن عدد المختطفين 43، من بينهم طفل رضيع.
وقال داودا بول، أحد سكان المنطقة، إن عدد التلاميذ المختطفين تجاوز 35.
وأفاد إينوا أبانا، البالغ 40 عاما، بأنه رأى "عدة دراجات نارية تجوب محيط مدرسة موسى المركزية الابتدائية"، لافتا إلى أن اثنتين من بناته من بين المختطفين.

المصدر: آ ف ب
