الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
حريق ضخم في ولاية أميركية يسفر عن أضرار

17 مايو 2026 08:56

لقي رجل إطفاء حتفه وأصيب عشرة أشخاص آخرون، إثر حريق ضخم وانفجار في مصنع للأخشاب في ولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة.
وأوضحت إدارة السلامة العامة في ولاية مين، أن الحريق اندلع في مصنع "روبنز" للأخشاب في "سيرسمونت"، على بعد 145 كيلومترا من مدينة بورتلاند.

 

وأضافت أن عناصر الإطفاء كانوا في مكان الحادث عندما وقع الانفجار، مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة العديد من الأشخاص، تم نقل بعضهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

 

وذكر رئيس قسم الإطفاء في ولاية مين، شون إسلر، أنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق والانفجار.

المصدر: وام
