قتلى بهجمات على روسيا طالت منشآت نفطية

ذكرت روسيا، اليوم الأحد، أنها تعرضت لهجوم جوي من الأكبر في أربع سنوات شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيّرة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص في أنحاء البلاد، فيما طالت هجمات أخرى منشآت نفطية قرب العاصمة موسكو

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 556 طائرة مسيّرة بين الساعة 22,00 من ليل السبت و7,00 من صباح الأحد (19,00- 4,00 ت غ)، فيما جرى اعتراض 30 مسيّرة أخرى بين الساعة 07,00 والساعة 09,00 بالتوقيت المحلي.

من جانبه، قال ​جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأحد، إن ⁠الجيش الأوكراني استهدف مصفاة ​نفط ​ومحطتي ‌ضخ نفط ⁠في منطقة ​العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف الجهاز، عبر تطبيق "تلغرام": "تظهر ​هذه الهجمات أن حتى منطقة موسكو ليست ⁠آمنة".