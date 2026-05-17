دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ

أعلنت كل من تونس وتركيا وإندونيسيا وماليزيا، رسميا أن غدا الاثنين 18 مايو 2026م هو غرة شهر ذي الحجة 1447 هجري.

وأكدت هذه الدول أن الأربعاء 27 مايو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونقلت الإذاعة الوطنية في تونس أن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلن أنّ "يوم الاثنين 18 ماي 2026، هو أوّل أيّام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأنّ عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم الأربعاء 27 ماي 2026".

أما تركيا، فهي لا تتحرى الهلال، وتعتمد على تقويمها المبني على حساب رؤية الهلال، وأيضا غرة شهر ذي الحجة فيها يوم الاثنين 18 مايو، وفقا لما نقله مركو الفلك الد

ولي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة "برناما" الماليزية الرسمية للأنباء أن "المسلمين في ماليزيا سيخلدون عيد الأضحى يوم 27 مايو 2026"، نقلا عن مسؤول كبير.

بدورها، نقلت وسائل إعلام إندونيسية أن "الحكومة الإندونيسية أعلنت، عبر وزارة الشؤون الدينية، أن الأول من شهر ذي الحجة يصادف الاثنين 18 مايو 2026، وهو ما يعني أن عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026".