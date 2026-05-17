تراجع تدفقات الهجرة غير الشرعية من ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)



كشفت بيانات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، أمس، عن تراجع تدفقات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من ليبيا خلال الربع الأول من عام 2026 بنحو 17 % إلى جائب انخفاض حركة المهاجرين الوافدين إلى داخل البلاد بنسبة 8 % خلال الفترة نفسها.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة أن هذا التراجع يعود إلى عوامل موسمية، أبرزها تباطؤ الطلب على العمالة خلال فترات معينة، وتراجع النشاط الاقتصادي في شهر رمضان، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود ونقاط العبور وارتفاع تكاليف النقل، خصوصاً بمناطق الجنوب.