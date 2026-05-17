الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

تراجع تدفقات الهجرة غير الشرعية من ليبيا

مهاجرون من دول أفريقيا خلال محاولة هجرة غير شرعية (إرشيفية)
18 مايو 2026 02:18

حسن الورفلي (بنغازي)

كشفت بيانات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، أمس، عن تراجع تدفقات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من ليبيا خلال الربع الأول من عام 2026 بنحو 17 % إلى جائب انخفاض حركة المهاجرين الوافدين إلى داخل البلاد بنسبة 8 % خلال الفترة نفسها.
وذكر تقرير صادر عن المنظمة أن هذا التراجع يعود إلى عوامل موسمية، أبرزها تباطؤ الطلب على العمالة خلال فترات معينة، وتراجع النشاط الاقتصادي في شهر رمضان، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود ونقاط العبور وارتفاع تكاليف النقل، خصوصاً بمناطق الجنوب.

