الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
5 قتلى بغارات إسرائيلية على غزة

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
18 مايو 2026 02:18

غزة (وكالات)

قُتل خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر طبية  قولها، إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.
وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت تكية طعام محيط مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى. وأكد مصدر طبي مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بجروح، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منطقة كراج رفح في خان يونس جنوبي القطاع، مشيراً إلى مقتل مواطن متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي سابق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت صباح أمس المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت آليات إسرائيلية النار شرقي وجنوبي خان يونس، في حين قصفت المدفعية شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

