الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
تنفيذ عمليات تفتيش بالمناطق الصحـراوية غـربي العـراق

الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
18 مايو 2026 02:18

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن قوات عسكرية وأمنية عراقية نفذت عملية لتأمين المناطق الصحراوية، وتعزيز الاستقرار الأمني في مناطق غربي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن قوات فرقة المشاة الـ 16 تواصل بإشراف من قائد الفرقة وجميع تشكيلاتها، وبالتعاون مع الوكالات الأمنية والقوات المشتركة الأخرى تنفيذ الواجبات القتالية وعمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية وعلى الحدود الفاصلة مع قيادة فرقة المشاة الـ 15 في منطقة المأوى.
وأوضحت أن القوات نفذت واجباتها من محاور عدة وفي عمق قاطع المسؤولية؛ بهدف ملاحقة المطلوبين للقضاء، وضبط الأسلحة غير المرخصة، فضلاً عن تأمين المناطق الصحراوية، وتعزيز الاستقرار الأمني، بما يسهم في دعم الأمن وفرض سلطة القانون ضمن قاطع المسؤولية.
من جانب آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي أن قواتها تنفذ لليوم الثاني على التوالي ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبمشاركة القوات الأمنية عملياتها الأمنية في مناطق سهل نينوى، ضمن جهود ملاحقة فلول العناصر الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة نينوى. وذكرت «الهيئة» في بيان صحفي، أن العملية شملت تنفيذ إجراءات تفتيش وتدقيق في عدد من المناطق الحيوية داخل سهل نينوى، وفق خطة ميدانية تهدف إلى تضييق الخناق على العناصر الإرهابية ومنع أي تحركات مشبوهة قد تهدد أمن المنطقة.

قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
