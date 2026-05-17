سيناتور أميركي: الوضع في هرمز «يضر الجميع»

دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، إلى استئناف الهجمات ضد إيران، معتبراً أن الوضع الحالي في مضيق هرمز يضر بالجميع.

وقال غراهام في مقابلة مع قناة «إن بي سي»: إن الوضع الراهن في مضيق هرمز «يضر بنا جميعاً». وكرر غراهام دعوته للرئيس ترامب إلى استئناف الهجمات الأميركية على إيران في ظل وقف إطلاق نار هش ومفاوضات متعثرة.

وقال غراهام لقناة إن بي سي نيوز: «أعتقد أن الوضع الراهن يضر بنا جميعاً، فكلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، وكلما سعينا جاهدين للتوصل إلى اتفاق فلن يتحقق أبداً، وتزداد إيران قوة».