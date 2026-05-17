أميركا تنهي إعفاء النفط الروسي من العقوبات

واشنطن (وكالات)



انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت الولايات المتحدة بموجبه بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وفي أبريل، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءً يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمشتقات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن اعتباراً من 17 أبريل، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذا الإعفاء يوم أمس الأول، وحتى وقت متأخر من يوم السبت لم تظهر أي أوامر معدلة على الموقع الإلكتروني للوكالة.

وكان قطاع النفط الروسي مستهدفاً بالعقوبات الأميركية لسنوات، ومن خلال استثناء أبريل، سعت واشنطن إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية، وكانت الولايات المتحدة قد منحت بالفعل مثل هذا الإعفاء في منتصف مارس، والذي انتهت صلاحيته في 11 أبريل.