"الصحة العالمية" تُبقي مخاطر تفشي فيروس "هانتا" عند مستوى منخفض

أعلنت منظمة الصحة العالمية إبقاء تقييمها لمخاطر تفشي فيروس "هانتا" عند مستوى "منخفض الخطورة".

وقالت المنظمة في بيان إن المخاطر على الصحة العامة أُعيد تقييمها استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة، مؤكدة أنها لا تزال منخفضة على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تراجع احتمالات انتقال العدوى بعد نزول الركاب من السفينة السياحية، التي شهدت ظهور الفيروس، وتطبيق إجراءات المراقبة الصحية.

ومن المقرر أن ترسو السفينة "إم في هونديوس" في ميناء روتردام، وعلى متنها 27 شخصًا، بينهم 25 من أفراد الطاقم واثنان من الفريق الطبي.