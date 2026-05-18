زلزال قوي يضرب جنوب الصين وإجلاء الآلاف

تسبب زلزال بلغت شدته 5.2 درجة ضرب ​منطقة قوانغشي في جنوب غرب الصين في وقت مبكر من ⁠يوم الاثنين في وفاة شخصين وإجبار ​أكثر من 7000 ​شخص ‌في مدينة ⁠ليوشو ​على إخلاء منازلهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ، مع تحذير السلطات ‌من اضطرابات في حركة النقل.

وذكر ‌التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) ووكالة أنباء شينخوا أنه تم ​تأكيد وفاة شخصين ولا يزال شخص في عداد المفقودين، وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، لكن ‌جميع الإصابات ليست ​خطيرة.

وأضاف التلفزيون أن 13 مبنى انهار في الساعات الأولى من يوم الاثنين، ​فيما ‌أشارت ⁠سلطات ‌السكك الحديدية ‌إلى اضطرابات في حركة النقل، إذ تعكف ⁠على فحص سلامة البنية التحتية ​لخطوط السكك الحديدية.



