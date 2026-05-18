وزراء مالية مجموعة السبع يجتمعون في باريس

يجتمع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في باريس اليوم الاثنين لإيجاد أرضية مشتركة للتخفيف من حدة التوتر الاقتصادي العالمي وتنسيق إمدادات المواد الخام الحيوية.

يأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين بعد قمة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن جدول أعمال اجتماع باريس ​سيركز على اختلالات الاقتصاد العالمي.

وسيبحث وزراء المالية آخر مستجدات العلاقات بين الولايات المتحدة ​والصين في أعقاب قمة ترامب وشي، وأحدث الجهود الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز.

سيناقش الوزراء أيضا التداعيات الاقتصادية للأزمة في الشرق الأوسط والتقلبات في أسواق السندات العالمية.

وقالت وزارة المالية البريطانية إن الوزيرة ريتشل ريفز "ستسعى لتنسيق الجهود الرامية للحد من التضخم ​وضغوط اضطراب سلاسل التوريد واستعادة حرية الملاحة في ‌مضيق ⁠هرمز" في الاجتماع ‌كما ستعيد التأكيد على رغبة الحكومة في تقليص الحواجز ‌التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه يعد الوزراء لقمة ⁠القادة المقررة بين يومي 15 و17 يونيو في مدينة إيفيان السياحية.

وسيكون البند الثاني على ​قائمة الأولويات هو المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.



