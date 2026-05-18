الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

منظمة الصحة العالمية تفتتح جمعيتها السنوية في جنيف

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
18 مايو 2026 15:57

افتتحت منظمة الصحة العالمية جمعيتها السنوية، الاثنين في جنيف، وسط مخاوف من تفشي فيروسي هانتا وإيبولا.
ومع أنّ موضوع تفشي فيروسي هانتا وإيبولا لم يُدرَجا رسميا على جدول الأعمال، سيحتلان مكانة بارزة في اليوم الأول من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية، والتي تستمر حتى السبت بحضور نحو مئة وزير.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّ "مسألتي الفيروسين ليستا سوى أحدث الأزمات في عالمنا المضطرب. من الصراعات إلى الأزمات الاقتصادية، والتغير المناخي، وانخفاض المساعدات الدولية... نحن نعيش في أوقات صعبة وخطرة ومثيرة للانقسام".
وسيُناقَش خلال الجمعية العامة أيضا عدد من القرارات.
وسيتركز جزء كبير من مناقشات هذا الأسبوع على إمكانية إطلاق عملية إصلاح رسمية لما يُسمى "هيكلية الصحة العالمية".

المصدر: وكالات
