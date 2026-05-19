الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام يدين بشدة استهداف محيط محطة براكة

19 مايو 2026 14:11

أدان معالي الدكتور جانغرانغ سيندي إبينيتي، رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام، بأشد العبارات الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد معاليه باسم البرلمان الدولي للتسامح والسلام وكافة أعضائه الذين يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف برلمانات العالم، رفضه القاطع لأي أعمال عدائية تستهدف المدنيين أو المنشآت المدنية، مشدداً على أن مثل هذه الاعتداءات تقوض جهود السلام والاستقرار، وتأتي ضد دول مجاورة داعمة للسلام والتسامح وتتنافى مع المبادئ الإنسانية وحسن الجوار والقيم الدولية التي تقوم على احترام سيادة الدول وحماية أمن شعوبها.

