البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول أفريقية بسبب تفشي "إيبولا"

19 مايو 2026 20:10

أعلنت البحرين اليوم تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونجو الديموقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا.

 

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن شؤون الطيران المدني البحرينية قررت تعليق دخول المسافرين غير البحرينيين القادمين إلى مملكة البحرين من جنوب السودان والكونغو الديموقراطية وأوغندا على جميع الرحلات الجوية بدءا من اليوم 19 مايو نظرًا لإعلان منظمة الصحة العالمية عن مستجدات تفشي فيروس إيبولا، وتطورات الأوضاع الوبائية في الدول المذكورة.

 

وأوضحت شؤون الطيران المدني البحرينية أنه تم تحديث إجراءات الدخول إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي للمسافرين القادمين من الدول المذكورة، بحيث يُعلَّق دخول القادمين مباشرةً منها، إضافةً إلى المسافرين الذين سبق لهم التواجد فيها خلال الثلاثين يومًا الماضية لوصولهم لمملكة البحرين، على أن يخضع المواطنون للبروتوكولات الصحية المعتمدة في هذا الجانب فور وصولهم إلى مملكة البحرين من الدول المذكورة.

 

وأشارت إلى أن العمل بإجراءات تعليق دخول المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين ستستمر لمدة 30 يومًا بدءًا من اليوم، وستخضع للمراجعة المستمرة، كما سيتم تحديث قائمة الدول بحسب المستجدات ووفق معايير تتعلق بمدى انتشار فيروس الإيبولا في تلك الدول.

المصدر: وام
البحرين
فيروس إيبولا
إيبولا
الكونغو
الكونغو الديمقراطية
