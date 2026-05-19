الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران

وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور خلال المؤتمر (وكالات)
20 مايو 2026 02:46

باريس (وكالات)

اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في باريس لليوم الثاني من المحادثات لمناقشة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، والتقلبات في أسواق السندات العالمية. ودعا وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الأكثر تأثراً من تداعيات الحرب، خلال استضافته وزراء من مجموعة السبع ودول أخرى في باريس، أمس. وقال ليسكور لصحافيين: «نتفق على حقيقة أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عليهما تكثيف جهودهما من أجل الأكثر تأثراً بالصراع، وأن نتأكد من أن الدعم يصل إليهم»، مشيراً إلى أن نقص الأسمدة سيكون له تأثير خاص.

