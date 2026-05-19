الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة

سارة العوضي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
20 مايو 2026 02:46

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة إدانتها للهجمات غير القانونية وغير المبررة التي شنتها إيران على الدولة وعلى دول الجوار، بما يشمل تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف البنية التحتية النفطية والغازية، مؤكدة أهمية احترام حقوق الملاحة وحريات السفن التجارية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817، ومشددة على ضرورة وقف إيران الفوري لكافة محاولاتها لعرقلة المرور العابر في المضيق عبر زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية.

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
الجيش الأميركي: الحرب قوضت قدرات إيران الهجومية والدفاعية

وقالت الإمارات، في بيان خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن حماية تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد في الأمم المتحدة، ألقته سارة العوضي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن التحدي الأبرز الذي يواجه العالم فيما يتعلق بإمدادات الطاقة هو استمرار تعطيل وإغلاق إيران لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية البحرية في العالم، وشريان حيوي للاقتصاد العالمي. 
وفي هذا السياق، أدانت الإمارات الهجمات غير المشروعة التي تشنها إيران على دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، فضلاً عن تعطيلها للمضيق، وضرباتها على البنية التحتية للنفط والغاز والسفن في المنطقة.
وقالت الإمارات في البيان: «بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يمر عبر مضيق هرمز ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة. وقد أصبحت هذه الإمدادات الحيوية رهينة، مما أدى إلى تداعيات سلبية واسعة النطاق على أسواق الطاقة والنقل البحري وتكاليف التأمين وسلاسل التوريد العالمية».
 وأشارت الإمارات أن لهذا الأمر آثاراً مباشرة على الأمن الغذائي والتضخم والتنمية المستدامة، حيث أن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل يزيد من الضغط على النظم الغذائية، والحصول على الأسمدة، وأسواق الشحن، وميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم. 
 وأشارت إلى أن الدول النامية على وجه الخصوص تواجه مخاطر متزايدة على الاستقرار الاقتصادي والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 وأكدت الإمارات مجدداً ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة للسفن التجارية، وفقاً للقانون الدولي، مطالبة إيران أن توقف فوراً محاولاتها لعرقلة المرور وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية، وفرض رسوم غير قانونية.
 وقالت: «أدان قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة عضواً، بشكل قاطع التهديدات والأفعال الإيرانية الرامية إلى عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، إلا أن إيران ما زالت تتحدى هذا القرار بشكل سافر»، مشيرة إلى  ضمان التدفق المستمر للطاقة والتجارة عبر مضيق هرمز يعد أمراً بالغ الأهمية لمستقبل التنمية العالمية.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات التزامها بحماية تدفقات الطاقة والإمدادات، معربة عن تطلعها إلى استمرار الشراكة والتعاون في هذا الشأن.

الطاقة
إيران
النفط
الغاز
الإمارات
الأمم المتحدة
مضيق هرمز
مجلس الأمن الدولي
الملاحة
آخر الأخبار
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
20 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
20 مايو 2026
حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: الحرب قوضت قدرات إيران الهجومية والدفاعية
20 مايو 2026
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
الأخبار العالمية
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
20 مايو 2026
وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور خلال المؤتمر (وكالات)
الأخبار العالمية
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران
20 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©