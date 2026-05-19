الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة

نيويورك (الاتحاد)



جددت دولة الإمارات العربية المتحدة إدانتها للهجمات غير القانونية وغير المبررة التي شنتها إيران على الدولة وعلى دول الجوار، بما يشمل تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف البنية التحتية النفطية والغازية، مؤكدة أهمية احترام حقوق الملاحة وحريات السفن التجارية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817، ومشددة على ضرورة وقف إيران الفوري لكافة محاولاتها لعرقلة المرور العابر في المضيق عبر زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية.

وقالت الإمارات، في بيان خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن حماية تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد في الأمم المتحدة، ألقته سارة العوضي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن التحدي الأبرز الذي يواجه العالم فيما يتعلق بإمدادات الطاقة هو استمرار تعطيل وإغلاق إيران لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية البحرية في العالم، وشريان حيوي للاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أدانت الإمارات الهجمات غير المشروعة التي تشنها إيران على دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، فضلاً عن تعطيلها للمضيق، وضرباتها على البنية التحتية للنفط والغاز والسفن في المنطقة.

وقالت الإمارات في البيان: «بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يمر عبر مضيق هرمز ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة. وقد أصبحت هذه الإمدادات الحيوية رهينة، مما أدى إلى تداعيات سلبية واسعة النطاق على أسواق الطاقة والنقل البحري وتكاليف التأمين وسلاسل التوريد العالمية».

وأشارت الإمارات أن لهذا الأمر آثاراً مباشرة على الأمن الغذائي والتضخم والتنمية المستدامة، حيث أن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل يزيد من الضغط على النظم الغذائية، والحصول على الأسمدة، وأسواق الشحن، وميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن الدول النامية على وجه الخصوص تواجه مخاطر متزايدة على الاستقرار الاقتصادي والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الإمارات مجدداً ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة للسفن التجارية، وفقاً للقانون الدولي، مطالبة إيران أن توقف فوراً محاولاتها لعرقلة المرور وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية، وفرض رسوم غير قانونية.

وقالت: «أدان قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة عضواً، بشكل قاطع التهديدات والأفعال الإيرانية الرامية إلى عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، إلا أن إيران ما زالت تتحدى هذا القرار بشكل سافر»، مشيرة إلى ضمان التدفق المستمر للطاقة والتجارة عبر مضيق هرمز يعد أمراً بالغ الأهمية لمستقبل التنمية العالمية.

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات التزامها بحماية تدفقات الطاقة والإمدادات، معربة عن تطلعها إلى استمرار الشراكة والتعاون في هذا الشأن.