السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ولاية هاواي بأميركا

زلزال
23 مايو 2026 14:38

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً ​قوته ست درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من هوناوناو-نابوبو بجزيرة ⁠بيج آيلاند في ولاية هاواي الأميركية ​في وقت متأخر ​من ‌مساء أمس الجمعة، ⁠وإن ​مرصد البراكين بالولاية يعكف على تقييم وضع بركان كيلاويا.
وكيلاويا واحد من أنشط البراكين في ‌العالم ويقع في هذه الجزيرة ويثور ‌بشكل متقطع منذ 23 ديسمبر 2024.
وقال ​مرصد البراكين في هاواي التابع للهيئة في تحديث أصدره قبل الزلزال أمس الجمعة أن نماذج التنبؤ تشير ‌إلى أن الثوران التالي سيحدث ​بين 24 و27 مايو.
وأفادت الهيئة بأن سكان جزر هاواي وماوي وأواهو ​شعروا ‌بالزلزال إلى ⁠حد ‌كبير، وكان ‌مركزه على عمق نحو 23 كيلومترا.
واستبعد مركز ⁠التحذير من موجات المد البحري ​العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي حدوث تسونامي نتيجة الزلزال، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي يدعو رئيس الوزراء الهندي إلى زيارة البيت الأبيض
الولايات المتحدة تكشف عن قاعدة جديدة لطالبي البطاقة الخضراء
المصدر: وكالات
زلزال
هاواي
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
فرق إنقاذ تعمل في المنجم المنكوب في الصين
الأخبار العالمية
حصيلة جديدة مرتفعة إثر انفجار داخل منجم في الصين
اليوم 17:20
«شروق» و«سنام» تطوران مدرسة دولية بـ 50 مليون دولار
اقتصاد
«شروق» و«سنام» تطوران مدرسة دولية بـ 50 مليون دولار
اليوم 17:08
مراكز التسوّق في أبوظبي.. تجارب عائلية في عيد الأضحى
الترفيه
مراكز التسوّق في أبوظبي.. تجارب عائلية في عيد الأضحى
اليوم 17:08
«اقتصادية أبوظبي» تطلق في العين مبادرة لتمكين الأُسر الريادية
اقتصاد
«اقتصادية أبوظبي» تطلق في العين مبادرة لتمكين الأُسر الريادية
اليوم 17:06
النمسا تدعم تسريع اتفاقيات التجارة الأوروبية مع الإمارات وشركاء دوليين
اقتصاد
النمسا تدعم تسريع اتفاقيات التجارة الأوروبية مع الإمارات وشركاء دوليين
اليوم 17:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©