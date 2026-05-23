السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفط في روسيا

23 مايو 2026 17:01

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه ⁠قصف محطة شيسخاريس ​الروسية ​لتصدير ‌النفط، وهي ⁠واحدة ​من أكبر المحطات على البحر الأسود، ‌ومستودع جروشوفا النفطي ‌المجاور لها.
وذكرت الأركان العامة الأوكرانية، ​عبر تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم تسبب ​في اندلاع حريق في ​المحطة ‌النفطية. ⁠كما أفادت ‌بأن ‌الهجوم أصاب ناقلة ⁠نفط اسمها ​"كريساليس" في البحر الأسود. 
وتعلن روسيا، من حين لآخر، استهداف منشآت طاقة في العمق الروسي. فقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن قوات بلاده هاجمت مصفاة نفط ​روسية في ياروسلافل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية.
أدلى زيلينسكي بهذا التصريح، ​على ‌تطبيق "تلغرام"، قائلا "شنت قوات الدفاع ⁠الأوكرانية هجمات على أهداف مرتبطة بمصفاة النفط في ياروسلافل على بعد حوالي 700 كيلومتر من أراضينا".

زيلينسكي: هاجمنا مصفاة نفط في روسيا تبعد 700 كلم من حدودنا
روسيا: نقلنا ذخائر نووية إلى بيلاروسيا
المصدر: وكالات
