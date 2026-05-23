السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هيئة صحية تحدد دولا أفريقية مهددة بتفشي فيروس إيبولا

عاملا رعاية صحية يساعدان مريضا على النزول من سيارة إسعاف في الكونغو الديمقراطية
23 مايو 2026 18:54

حذّر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، من أن عشر دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، إضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها.
وقال جان كاسيا رئيس المركز، في مؤتمر صحافي "لدينا عشر دول مهددة" بتفشي الفيروس، موضحا أن الدول هي: جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا.
يأتي ذلك غداة تحذير منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، من وجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية التي يناهز عدد سكانها 100 مليون نسمة وتشهد انتشارا "سريعا" للوباء.
من جهته، أعلن الصليب الأحمر، اليوم السبت، وفاة ثلاثة من متطوعيه في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بؤرة تفشي الوباء، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس الماضي.
والوباء هو السابع عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية و"ثاني أكبر وباء نشهده في العالم"، وفق كاسيا.
يتسبّب إيبولا بحمى نزفية قد تؤدّي إلى الوفاة، لكن المرض الذي أودى بأكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا في السنوات الخمسين الأخيرة هو نسبيا أقلّ عدوى مثلا من كوفيد-19 أو الحصبة.
في غياب لقاح وعلاج معتمد لمتحور "بونديبوغيو" من الفيروس المسؤول عن الوباء الحالي، فإن التدابير الرامية إلى احتواء انتشاره تعتمد في شكل رئيسي على الالتزام بتدابير العزل والكشف السريع عن الإصابات.

أخبار ذات صلة
أوغندا تؤكد تسجيل إصابات جديدة بفيروس إيبولا
البيت الأبيض يشترط عزل الكونغو للمشاركة في المونديال والسبب إيبولا
المصدر: وكالات
فيروس إيبولا
تفشي
إيبولا
أفريقيا
آخر الأخبار
شعار تطبيق "واتساب"
الترفيه
"واتساب" يتيح ميزة جديدة لمستخدميه
اليوم 19:56
قائد الجيش الباكستاني ​عاصم منير
الأخبار العالمية
باكستان: محادثات قائد الجيش في إيران مثمرة للغاية
اليوم 19:32
عاملا رعاية صحية يساعدان مريضا على النزول من سيارة إسعاف في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
هيئة صحية تحدد دولا أفريقية مهددة بتفشي فيروس إيبولا
اليوم 18:54
اجتماع «إيجابي» بين منظمي رولان جاروس واللاعبين لتعديل الجوائز المالية
الرياضة
اجتماع «إيجابي» بين منظمي رولان جاروس واللاعبين لتعديل الجوائز المالية
اليوم 18:39
نباتات مهدَّدة بالانقراض بسبب تغيّر المناخ
الترفيه
نباتات مهدَّدة بالانقراض بسبب تغيّر المناخ
اليوم 18:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©