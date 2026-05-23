السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
زيلينسكي يرد على مقترح ألماني بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني زيلينسكي بجانب المستشار الألماني ميرتس
23 مايو 2026 20:14

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المطالبة بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي، رافضا اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح كييف وضعا خاصا داخل التكتل بدل العضوية الكاملة.

وقال زيلينسكي، في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي "سيكون من الظلم أن تكون أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لها صوت".

وأضاف، في خطابه اليومي "بدون أوكرانيا، لا يمكن أن يكون هناك مشروع أوروبي متكامل، ويجب أن يكون وجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كاملا، مع كامل حقوقها". 
وأوضح "أوكرانيا تناضل من أجل بقائها، من أجل استقلالها، ومن أجل أوروبا التي عاشت أطول فترة سلام"، وحثّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، على تسريع مفاوضات الانضمام. 
وكان ميرتس قد اقترح مؤخرا منح أوكرانيا وضعا خاصا كـ "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي دون حق التصويت، بحجة أن الانضمام السريع والكامل غير واقعي في الظروف الحالية.

وترى برلين أن اقتراح ميرتس يمثل جسرا سياسيا نحو العضوية المستقبلية.

وقال مصدر في الحكومة الألمانية، اليوم السبت ردا على رسالة زيلينسكي "ألمانيا هي أهم داعم لأوكرانيا. كما نرى أنفسنا ممهدين لطريق عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. هناك حاجة الآن لنقاش صريح. اقتراحنا يهدف إلى فتح هذا النقاش الضروري".

وأضاف المصدر "العضوية الكاملة تظل الهدف. ومن الناحية الموضوعية، يتركز العمل حاليا على فتح فصول التفاوض. وفي هذا الصدد، هناك درجة عالية من التوافق مع آراء الرئيس الأوكراني".

وفي منشور على منصة "إكس" اليوم السبت، شدد زيلينسكي مجددا على ضرورة الانضمام الكامل السريع.

وأضاف "من المهم إحراز تقدم حقيقي في المفاوضات. ومن المهم العمل بنسبة 100% من أجل الأمن ومن أجل شعبنا".

وحصلت أوكرانيا على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، بعد أشهر قليلة من بدء أزمتها الحالية.

المصدر: وكالات
نهيان بن مبارك: استضافة الإمارات «مهرجان السودان» تجسد مشاعر الفخر بالقيم والمبادئ المشتركة بين البلدين
نهيان بن مبارك: استضافة الإمارات «مهرجان السودان» تجسد مشاعر الفخر بالقيم والمبادئ المشتركة بين البلدين
أمين عام مجلس التعاون: استقرار منطقة الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
أمير قطر وترامب يبحثان المساعي الرامية لتثبيت التهدئة
أمير قطر وترامب يبحثان المساعي الرامية لتثبيت التهدئة
«المرحلة 29» من دوري الأولى تؤجل بطاقة المحترفين الثانية إلى الجولة الأخيرة
«المرحلة 29» من دوري الأولى تؤجل بطاقة المحترفين الثانية إلى الجولة الأخيرة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر
